В Украине запустили кампанию "Ты как?", посвященную ментальному здоровью и борьбе со стрессом
В Украине стартовала коммуникационная кампания в рамках Всеукраинской программы ментального здоровья по инициативе первой леди Елены Зеленской. Она называется "Ты как?"
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
"На страницах программы "Ты как?" можно найти конкретные советы по преодолению стресса, техники самопомощи, контакты горячих линий психологической помощи и многое другое", - написал он.
"Полностью поддерживаю цель кампании. Очень важно превратить заботу о ментальном здоровье в ежедневную привычку", - добавил президент.
На своей странице в Instagram Елена Зеленская пояснила, что, согласно соцопросам, 70% украинцев ежедневно испытывают стресс, но только 2% обращаются за помощью. В то же время психическое здоровье нуждается в такой же поддержке, как и физическое, отметила первая леди. Именно для этого была создана программа, объяснила она.
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