Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"На страницах программы "Ты как?" можно найти конкретные советы по преодолению стресса, техники самопомощи, контакты горячих линий психологической помощи и многое другое", - написал он.

"Полностью поддерживаю цель кампании. Очень важно превратить заботу о ментальном здоровье в ежедневную привычку", - добавил президент.

На своей странице в Instagram Елена Зеленская пояснила, что, согласно соцопросам, 70% украинцев ежедневно испытывают стресс, но только 2% обращаются за помощью. В то же время психическое здоровье нуждается в такой же поддержке, как и физическое, отметила первая леди. Именно для этого была создана программа, объяснила она.

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