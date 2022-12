В Украине запустили кампанию Light up Christmas for Ukrainians

Совместно с Parimatch Национальная украинская фандрайзинговая платформа UNITED24 при поддержке Президента Владимира Зеленского запустила кампанию Light up Christmas for Ukrainians и обращается к донорам со всего мира помочь собрать средства на генераторы для украинских больниц.



Цель сбора – 500 000 евро, этого хватит для закупки генераторов для 50 больниц, а значит – спасения тысячи жизней. Первый взнос 100 000 евро внесла компания Parimatch Ukraine. Всего в статусе официального партнера компания уже перечислила 74 млн. гривен в качестве финансовой помощи в проекты UNITED24.



Поддержите кампанию и сделайте свой вклад на официальной платформе DonorBox.



Мы чувствуем и ценим поддержку каждого. Мы видим значимые вещи и человеческие ценности – правду, честность, любовь, мир. С вашей помощью мы продолжаем нашу борьбу за свободу!



Желаем вам мирного, светлого и теплого Рождества!



Make a miracle! Light Up Christmas for Ukraine!