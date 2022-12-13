В Украине запустили кампанию Light up Christmas for Ukrainians
Свет одолеет тьму. Именно этими словами каждый день начинается и заканчивается день каждого украинца. Но приближение праздников позволяет нам наполниться надеждой и мечтать о большом. Это необычный год, потому и подарки должны быть необычными. Рождество – время для чудес, и мы приглашаем вас стать настоящими волшебниками
Совместно с Parimatch Национальная украинская фандрайзинговая платформа UNITED24 при поддержке Президента Владимира Зеленского запустила кампанию Light up Christmas for Ukrainians и обращается к донорам со всего мира помочь собрать средства на генераторы для украинских больниц.
Цель сбора – 500 000 евро, этого хватит для закупки генераторов для 50 больниц, а значит – спасения тысячи жизней. Первый взнос 100 000 евро внесла компания Parimatch Ukraine. Всего в статусе официального партнера компания уже перечислила 74 млн. гривен в качестве финансовой помощи в проекты UNITED24.
Поддержите кампанию и сделайте свой вклад на официальной платформе DonorBox.
Мы чувствуем и ценим поддержку каждого. Мы видим значимые вещи и человеческие ценности – правду, честность, любовь, мир. С вашей помощью мы продолжаем нашу борьбу за свободу!
Желаем вам мирного, светлого и теплого Рождества!
Make a miracle! Light Up Christmas for Ukraine!
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