Об этом говорится на странице Координационного штаба по обращению с военнопленными на телеграмм-канале.

"Это продолжение государственного проекта, назначенного информировать российских военных о возможности сложить оружие и сохранить свое здоровье и жизнь. Государственный проект "Хочу жить" призван помочь военнослужащим российской армии безопасно сдаться в плен украинским Вооруженным Силам" – говорится в сообщении.

Россиянам гарантируют содержание согласно нормам Женевских конвенций. Украина нуждается в пополнении обменного фонда, чтобы вернуть своих защитников домой.

Напомним, Вооруженные силы Украины во время деоккупации населенных пунктов взяли в плен сотни оккупантов

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