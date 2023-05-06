В Украине запустили чат-бот для помощи переселенцам
В Украине заработал чат-бот "ТурБОТа про ВПО", с помощью которого переселенцы смогут интегрироваться в громады, которые их принимают
Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
Чат-бот поможет переселенцам найти жилье в новом регионе, проверить документы, необходимые для оформления статуса ВПЛ, предоставит информацию о том, как и где можно получить помощь, а также адреса и номера телефонов ЦНАПа.
В настоящее время чат-бот разработан для четырех городов: Киев, Львов, Ивано-Франковск и Черновцы. В будущем в список добавят больше населенных пунктов.
"Проект реализуется Крымскотатарским Ресурсным Центром в рамках Программы содействия общественной активности "Присоединяйся!", которая финансируется Агентством США по международному развитию (USAID) и осуществляется Pact в Украине", - говорится в сообщении.
Чтобы воспользоваться чат-ботом "ТурБОТа про ВПО", можете перейти по ссылке.
- Во вторник, 2 мая, правительство дополнило перечень категорий внутренне перемещенных лиц, имеющих право на получение временного жилья.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
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