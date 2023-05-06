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В Украине запустили чат-бот для помощи переселенцам

6 мая, 2023 суббота
17:12
Общество

В Украине заработал чат-бот "ТурБОТа про ВПО", с помощью которого переселенцы смогут интегрироваться в громады, которые их принимают

Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Чат-бот поможет переселенцам найти жилье в новом регионе, проверить документы, необходимые для оформления статуса ВПЛ, предоставит информацию о том, как и где можно получить помощь, а также адреса и номера телефонов ЦНАПа.

В настоящее время чат-бот разработан для четырех городов: Киев, Львов, Ивано-Франковск и Черновцы. В будущем в список добавят больше населенных пунктов.

"Проект реализуется Крымскотатарским Ресурсным Центром в рамках Программы содействия общественной активности "Присоединяйся!", которая финансируется Агентством США по международному развитию (USAID) и осуществляется Pact в Украине", - говорится в сообщении.

Чтобы воспользоваться чат-ботом "ТурБОТа про ВПО", можете перейти по ссылке.

  • Во вторник, 2 мая, правительство дополнило перечень категорий внутренне перемещенных лиц, имеющих право на получение временного жилья.
Украина
Технологии
беженцы
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