В Украине запустили бот "Проверка" для проверки новостей на правдивость, - Центр при СНБО

Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации .



"Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины рекомендует новый фактчек-бот " Проверка ". Это бот-спаситель от фейковых новостей, непроверенной информации, откровенной лжи, пропаганды РФ. Он поможет различить фейковые новости в соцсетях, в политике, определить фейковые новости российских СМИ, направлены на борьбу с Украиной", – говорится в заявлении.



Для проверки новости необходимо отправить ее боту. Ссылку получает команда, которая благодаря искусственному интеллекту умеет быстро проверять большой объем информации и посылает ответ через несколько минут.

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