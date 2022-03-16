В Украине запустили бот "Проверка" для проверки новостей на правдивость, - Центр при СНБО
В Украине появился фактчек-бот "Проверка", выявляющий фейки и пропаганду в соцсетях, медиа и политике
Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации .
"Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины рекомендует новый фактчек-бот " Проверка ". Это бот-спаситель от фейковых новостей, непроверенной информации, откровенной лжи, пропаганды РФ. Он поможет различить фейковые новости в соцсетях, в политике, определить фейковые новости российских СМИ, направлены на борьбу с Украиной", – говорится в заявлении.
Для проверки новости необходимо отправить ее боту. Ссылку получает команда, которая благодаря искусственному интеллекту умеет быстро проверять большой объем информации и посылает ответ через несколько минут.
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