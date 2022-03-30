В Украине запустили бот для организации эвакуации населения и получения гумпомощи
МВД и Минреинтеграции создали телеграмм-бот для информации об эвакуации жителей и получении гуманитарной и медицинской помощи во время войны
Об этом заявили в МВД Украины .
"Вводим важный общий проект. В настоящее время созданы телеграммы бот и сайт , с помощью которых каждый желающий может узнать всю имеющуюся информацию об эвакуации населения из зон боевых действий, а также получить гуманитарную или медицинскую помощь", - сообщил заместитель министра внутренних дел Игорь Бондаренко.
Благодаря боту @Evacuation2022_bot возможно оказание помощи в зонах боевых действий и на временно оккупированных территориях.
Для того чтобы воспользоваться ботом, необходимо скопировать его название в телеграмм-поиск, нажать Start для диалога с ботом, подтвердить номер телефона и кликнуть на Share, выбрать эвакуацию или гуманитарную/медицинскую помощь.
Проект реализовали МВД Украины, Минреинтеграции вместе с Координационным центром органов местного самоуправления Украинской ассоциации районных и областных советов.
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