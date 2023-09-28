В Украине запустили 5 газовых скважин
В Украине запустили еще пять скважин с дополнительной добычей 500 тыс. куб. м газа в сутки: четыре из них пробурили на старых месторождениях в возрасте 45-55 лет
Об этом сообщает пресс-служба Нафтогаза.
Отмечается, что еще одна скважина, запущенная входящим в группу "Нафтогаз" АО "Укргаздобыча", полностью новая: в этом месяце в газотранспортную систему Украины газ из нее поступил впервые.
"Чтобы достичь наших целей по наращиванию добычи, мы комбинируем: используем современные технологии для открытия новых залежей на уже истощенных месторождениях и увеличиваем инвестиции в исследования и освоение новых участков", - указал и.о. генерального директора АО "Укргаздобыча" Олег Толмачев.
Таким образом, на одном из старых месторождений суточная добыча газа за последние два года увеличилась на 35%, на другом - почти на 50%.
"Остальные месторождения, которые благодаря использованию современных технологий получили новую жизнь, демонстрируют стабилизацию показателей и возможность потенциального прироста добычи", - добавили в компании.
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