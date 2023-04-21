В Украине запускают тестирование сервиса "єВідновлення", через который можно получить компенсацию за утраченное жилье
10 мая правительство начнет тестирование программы, которая позволит украинцам получить компенсацию за потерянное или поврежденное в войне с РФ жилье
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
По его словам, для начала необходимо провести тестирование "єВідновлення", чтобы в будущем избежать ошибок и недоразумений.
"Сервис будет работать в Дии уже с 10 мая. Полученные целевые средства можно будет потратить на строительные материалы или оплату услуг подрядчика. Сумму компенсаций определит спецкомиссия, а средства будут зачисляться людям на спецсчет в банке", - отметил глава правительства.
По словам премьер-министра, приоритетом в компенсации будут участники боевых действий, семьи погибших военнослужащих, мобилизованные в армию украинцы, многодетные семьи и люди с инвалидностью.
"Каждое восстановленное жилье - это шаг к большому восстановлению и возрождению Украины", - подчеркнул Денис Шмыгаль.
- В Комитете Совета по организации госвласти рассказали , кто получит компенсацию за разрушенное жилье в первую очередь. Рассмотрение заявок граждан на получение компенсации за утраченное жилье будет происходить через цифровые инструменты, так что ни одна комиссия не сможет повлиять на очередность.
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