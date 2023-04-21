Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, для начала необходимо провести тестирование "єВідновлення", чтобы в будущем избежать ошибок и недоразумений.

"Сервис будет работать в Дии уже с 10 мая. Полученные целевые средства можно будет потратить на строительные материалы или оплату услуг подрядчика. Сумму компенсаций определит спецкомиссия, а средства будут зачисляться людям на спецсчет в банке", - отметил глава правительства.

По словам премьер-министра, приоритетом в компенсации будут участники боевых действий, семьи погибших военнослужащих, мобилизованные в армию украинцы, многодетные семьи и люди с инвалидностью.

"Каждое восстановленное жилье - это шаг к большому восстановлению и возрождению Украины", - подчеркнул Денис Шмыгаль.