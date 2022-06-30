Об этом сообщают в пресс-службе КМР .

По информации Ирины Никорак (на фото), в рядах Вооруженных Сил Украины служат более 50 тысяч женщин, из них 3,5 тысячи – старшие офицеры. Воинскую обязанность выполняют наравне с мужчинами: на передовой и в тылу, как парамедики, танкистки, аэроразведчицы, артиллеристки, командиры роты или взвода.

Депутат Киевского городского совета Ирина Никорак демонстрирует, как мужская военная форма "подходит" женщинам. Фото: с официальной facebook-страницы Ирины Никорак

"Комфортная и функциональная амуниция – базовая потребность каждого военного. Но женской формы в Украине нет. Ее можно только либо купить за границей, либо сшить самостоятельно, – говорит инициатор проекта. – Поэтому женщинам выдают мужскую военную форму, без учета женской физиологии. 90% женщин вынуждены подшивать форму, если, конечно, у них есть такая возможность в условиях полномасштабной войны".

Ирина Никорак показывает пример военной женской формы из США. "Удобная, функциональная и не надо ничего подшивать", – написала депутат. Фото: с официальной facebook-страницы Ирины Никорак.

Команда, вовлеченная в реализацию проекта, уже разработали лекала. Как заверила депутат, создавая шаблоны, по которым будут раскраивать партии военной одежды для женщин, учли лучший международный опыт.

Отшивать формы будут в Украине. Денежные средства на это собирают на благотворительных аукционах. Лоты бесплатно предоставляют известные украинские спортсмены, музыканты и общественные деятели. Среди них – ледоруб, побывавший на вершинах самых высоких гор мира.

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