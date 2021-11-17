В Украине запретили цифры на индивидуальных номерных знаках для автомобилей
Согласно постановлению Кабмина на некоторых автомобильных номерных знаках теперь разрешены только буквы
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Кабинет министров Украины 17 ноября внес изменения в постановление об изготавливаемых на заказ автомобильных номерных знаках. Согласно этому решению теперь можно использовать только буквы.
Постановление включает в себя положение о соответствии номерных знаков транспортных средств, изготовленных по индивидуальному заказу владельцев транспортных средств, требованиям государственных стандартов и приложение, в котором приведены образцы таких номерных знаков.
Документ также ограничивает количество символов для номерных знаков: номера авто могут содержать от трех до восьми символов, а для мотоциклов - от трех до шести.
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