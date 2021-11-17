В Украине запретили цифры на индивидуальных номерных знаках для автомобилей

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Кабинет министров Украины 17 ноября внес изменения в постановление об изготавливаемых на заказ автомобильных номерных знаках. Согласно этому решению теперь можно использовать только буквы.



Постановление включает в себя положение о соответствии номерных знаков транспортных средств, изготовленных по индивидуальному заказу владельцев транспортных средств, требованиям государственных стандартов и приложение, в котором приведены образцы таких номерных знаков.



Документ также ограничивает количество символов для номерных знаков: номера авто могут содержать от трех до восьми символов, а для мотоциклов - от трех до шести.

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