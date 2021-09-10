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В Украине запретили сексизм в рекламе

10 сентября, 2021 пятница
14:09
Общество

Верховная Рада приняла закон о противодействии дискриминации по признакам пола в рекламе

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Парламент во втором чтении одобрил законопроект №3427 о противодействии дискриминации по признакам пола в рекламе.

Соответствующее решение поддержали 307 народных депутатов.

Как отмечается в пояснительной записке, ежегодно в Государственную службу по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей и в Офис омбудсмена поступает более 500 жалоб на сексизм в рекламе.

Сообщается, что в 2019 году рекламодатели заплатили более 2 млн грн штрафов за распространение дискриминационной рекламы.

Такая реклама содержит утверждение и/или изображение об интеллектуальном, физическом, социальном или ином виде преимущества одного пола над другим. Или содержит утверждение о стереотипности роли мужчины и женщины, или унижает достоинство человека по признаку пола.

Следовательно, запрещено демонстрировать насилие по признаку пола, изображение тела человека (части тела) исключительно как сексуального объекта с целью привлечения внимания потребителя и/или намеки (слова, звуки, изображения) на сексуальные отношения, которые не имеют прямого отношения к рекламируемому продукту или способу его потребления.

В законе также предусмотрены штрафы за дискриминационную рекламу.

При использовании дискриминации рекламодатель должен заплатить штраф в 10-кратном размере минимальной заработной платы (60 тыс. грн). В законопроекти к первому чтению также предполагалось наказание за повторное нарушение закона, однако в документе ко второму чтению этот пункт убрали.

Если стоимость рекламы не удается установить, то рекламодателя могут оштрафовать до 1700 грн. Публичное опровержение дискриминационной рекламы может происходить добровольно или по решению суда.

Закон вступит в силу через три месяца после его опубликования.

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Верховная Рада
запрет
сексизм
новости Украины
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