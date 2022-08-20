В Украине запретили продавать товары, на этикетках которых только иностранный язык
Правительство отменило постановление, которым во время военного положения разрешали продажу импортных продуктов без обязательной маркировки на государственном языке
Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия.
В начале полномасштабной войны правительство упростило требования по обязательной маркировке импортируемых пищевых продуктов на государственный язык, чтобы обеспечить бесперебойное снабжение населения продуктами питания. Однако на сегодняшний день национальные предприятия способны в полном объеме обеспечить потребность украинских потребителей в безопасных и качественных пищевых продуктах с соблюдением требований пищевого законодательства, убеждают в МинАПК.
"Учитывая обращение отраслевых объединений производителей пищевой промышленности и с целью обеспечения высокого уровня защиты здоровья граждан и удовлетворения их социальных и экономических интересов, 19 августа 2022 года Кабинет Министров принял постановление, отменяющее норму временной возможности на период действия военного положения реализации импортированных пищевых продуктов на таможенной территории Украины, информация о которых изложена на языке, отличном от государственного", – сообщает прессслужба МинАПК.
В то же время пищевые продукты, ввезенные на территорию Украины с 9 марта по 1 декабря 2022 года, информация о которых изложена на иностранном языке, могут обращаться до истечения минимального срока годности или предельного срока потребления.
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