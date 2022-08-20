Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия.

В начале полномасштабной войны правительство упростило требования по обязательной маркировке импортируемых пищевых продуктов на государственный язык, чтобы обеспечить бесперебойное снабжение населения продуктами питания. Однако на сегодняшний день национальные предприятия способны в полном объеме обеспечить потребность украинских потребителей в безопасных и качественных пищевых продуктах с соблюдением требований пищевого законодательства, убеждают в МинАПК.

"Учитывая обращение отраслевых объединений производителей пищевой промышленности и с целью обеспечения высокого уровня защиты здоровья граждан и удовлетворения их социальных и экономических интересов, 19 августа 2022 года Кабинет Министров принял постановление, отменяющее норму временной возможности на период действия военного положения реализации импортированных пищевых продуктов на таможенной территории Украины, информация о которых изложена на языке, отличном от государственного", – сообщает прессслужба МинАПК.

В то же время пищевые продукты, ввезенные на территорию Украины с 9 марта по 1 декабря 2022 года, информация о которых изложена на иностранном языке, могут обращаться до истечения минимального срока годности или предельного срока потребления.

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