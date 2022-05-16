В Украине запретили Коммунистическую партию, - Совгиря

Об этом сообщила народный депутат Ольга Совгиря в Telegram .

"Через более чем шесть лет после принятия закона о декоммунизации в Украине окончательно запрещена Коммунистическая партия", - написала она.

Совгиря напомнила, что закон о декоммунизации был принят еще в 2015 году, однако предусматривалось осуждение коммунистического режима и запрет пропаганды, но вопрос о запрете партии должен был решить суд.

Окружной административный суд г. Киева постановлением от 16 декабря 2015 года прекратил деятельность КПУ, но это решение было обжаловано.

"Все это время Коммунистическая партия Украины продолжала существовать и даже получала членские взносы, хотя и была отстранена от избирательного процесса. Недавно Шестой апелляционный административный суд завершил рассмотрение апелляционной жалобы по этому делу и отказал в ее удовлетворении, в результате чего решение суда о запрете Коммунистической партии Украины вступило в законную силу", - подытожила нардеп.