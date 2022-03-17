В Украине запасов зерна, растительного масла и других культур хватит на годы, – президент Украинского клуба аграрного бизнеса

"Импортерами пшеницы являются такие страны, как Египет, Пакистан, Бангладеш, Кения. Эти страны действительно пострадают от голода уже в этом году. Речь идет о 800 млн людей, которые питались на 30% и даже больше от украинского зерна", – сказал он в эфире Espreso.TV.



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Лисситса отметил, что миру действительно может грозить расширение голода из-за вторжения РФ на территорию Украины.

"Украина является не только крупным игроком на мировом рынке продовольствия, но и в принципе кормовых культур. Поэтому за прошлые годы Украина экспортировала 45-50 млн тонн зерновых культур. Кроме того, мы являемся крупнейшими экспортерами подсолнечного масла". Также Лисситса подчеркнул, что это не означает, что проблемы будут в Украине: "Запасов уже имеющихся зерна хватит на 2 года, запасов растительного масла – больше чем на 6 лет, поэтому проблемы будут касаться скорее глобального рынка".



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Напомним, ранее глава МВФ заявлял, что война в Украине будет иметь существенные глобальные последствия, особенно для соседних государств

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