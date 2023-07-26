Об этом сообщает Служба безопасности Украины .

18 депутатов заочно приговорены к 15 годам лишения свободы. Также в отношении 73 российских чиновников направлены в суд обвинительные акты.

Следствие установило, что 15 февраля 2022 года депутаты госдумы РФ приняли постановление об обращении к российскому диктатору с просьбой признать "независимость" временно оккупированных районов Донбасса и Луганской области. А 22 февраля они одобрили ратификацию так называемого договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между кремлем и террористическими организациями "Л/ДНР".

Российских чиновников обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

"Поскольку 18 осужденных депутатов РФ находятся на территории России, то начало срока отбывания наказания определено со дня их фактического задержания", - говорится в заявлении.

Осужденные депутаты госдумы РФ:

Авдеев Михаил

Ольга Олимова

Арапов Георгий

Арефьев Николай

Берулава Михаил

Бифов Анатолий

Бурляев Николай

Васильев Николай

Вассерман Анатолий

Глазкова Анжелика

Горячева Ксения

Даванков Владислав

Диденко Алексей

Дмитриева Оксана

Демин Александр

Казанков Сергей

Каргинов Сергей

Сулейманов Ренат.

Российские депутаты, которых будут судить:

Абакаров Хизри

Аиткулова Эльвира

Курбанов Ризван

Кусайко Татьяна

Кушнарев Виталий

Лавриненко Алексей

Ламейкин Дмитрий

Лебедев Евгений

Лесун Анатолий

Лечхаджиев Руслан

Лобач Татьяна

Логинов Вячеслав

Лоор Иван Иванович

Лоцманов Дмитрий

Любарский Роман

Лисовский Сергей

Лихачев Виталий

Мажуга Александр

Макаров Андрей

Макаров Вячеслав

Максимов Александр

Макиев Зураб

Марданшин Рафаэль

Марков Андрей

Морозов Олег

Морозов Сергей

Москвичов Евгений

Метшин Айдар

Метелев Артем

Милонов Виталий

Назарова Наталья

Неверов Сергей

Немкин Антон

Николаева Виктория

Николаев Николай

Никонов Вячеслав

Чаплин Никита

Чепиков Сергей

Черняк Алексей

Чижов Сергей

Шаманов Владимир

Швиткин Юрий

Шеремет Михаил

Шипулин Антон

Школкина Надежда

Шолохов Александр

Шубин Игорь

Шувалов Вадим

Шхагошев Адальби

Щеглов Николай

Щербаков Александр

Ягафаров Азат

Якубовский Александр

Ямпольская Елена

Яровая Ирина

Яхнюк Сергей

Бабич Иван

Белоусов Вадим

Каноков Тимур

Каргинов Сергей

Кашин Владимир

Корниенко Алексей

Кочиев Роберт

Кузнецов Андрей

Кумин Вадим

Куренной Алексей

Лонтратова Яна

Лебедев Олег

Чернышев Борис

Шайхутдинов Рифат

Шилкин Григорий

Щапов Михаил

Александр Ющенко.

Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.