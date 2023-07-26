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В Украине заочно вынесли приговоры 18 депутатам госдумы РФ, дела еще 73 российских чиновников передадут в суд

26 июля, 2023 среда
17:38
Криминал

СБУ собрала доказательства вины еще 91 депутата госдумы РФ, способствовавших развязыванию полномасштабной войны против Украины. Суд заочно осудил 18 российских должностных лиц

Об этом сообщает Служба безопасности Украины .

18 депутатов заочно приговорены к 15 годам лишения свободы. Также в отношении 73 российских чиновников направлены в суд обвинительные акты.

Следствие установило, что 15 февраля 2022 года депутаты госдумы РФ приняли постановление об обращении к российскому диктатору с просьбой признать "независимость" временно оккупированных районов Донбасса и Луганской области. А 22 февраля они одобрили ратификацию так называемого договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между кремлем и террористическими организациями "Л/ДНР".

Российских чиновников обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

"Поскольку 18 осужденных депутатов РФ находятся на территории России, то начало срока отбывания наказания определено со дня их фактического задержания", - говорится в заявлении.

Осужденные депутаты госдумы РФ:

  • Авдеев Михаил
  • Ольга Олимова
  • Арапов Георгий
  • Арефьев Николай
  • Берулава Михаил
  • Бифов Анатолий
  • Бурляев Николай
  • Васильев Николай
  • Вассерман Анатолий
  • Глазкова Анжелика
  • Горячева Ксения
  • Даванков Владислав
  • Диденко Алексей
  • Дмитриева Оксана
  • Демин Александр
  • Казанков Сергей
  • Каргинов Сергей
  • Сулейманов Ренат.

Российские депутаты, которых будут судить:

  • Абакаров Хизри
  • Аиткулова Эльвира
  • Курбанов Ризван
  • Кусайко Татьяна
  • Кушнарев Виталий
  • Лавриненко Алексей
  • Ламейкин Дмитрий
  • Лебедев Евгений
  • Лесун Анатолий
  • Лечхаджиев Руслан
  • Лобач Татьяна
  • Логинов Вячеслав
  • Лоор Иван Иванович
  • Лоцманов Дмитрий
  • Любарский Роман
  • Лисовский Сергей
  • Лихачев Виталий
  • Мажуга Александр
  • Макаров Андрей
  • Макаров Вячеслав
  • Максимов Александр
  • Макиев Зураб
  • Марданшин Рафаэль
  • Марков Андрей
  • Морозов Олег
  • Морозов Сергей
  • Москвичов Евгений
  • Метшин Айдар
  • Метелев Артем
  • Милонов Виталий
  • Назарова Наталья
  • Неверов Сергей
  • Немкин Антон
  • Николаева Виктория
  • Николаев Николай
  • Никонов Вячеслав
  • Чаплин Никита
  • Чепиков Сергей
  • Черняк Алексей
  • Чижов Сергей
  • Шаманов Владимир
  • Швиткин Юрий
  • Шеремет Михаил
  • Шипулин Антон
  • Школкина Надежда
  • Шолохов Александр
  • Шубин Игорь
  • Шувалов Вадим
  • Шхагошев Адальби
  • Щеглов Николай
  • Щербаков Александр
  • Ягафаров Азат
  • Якубовский Александр
  • Ямпольская Елена
  • Яровая Ирина
  • Яхнюк Сергей
  • Бабич Иван
  • Белоусов Вадим
  • Каноков Тимур
  • Каргинов Сергей
  • Кашин Владимир
  • Корниенко Алексей
  • Кочиев Роберт
  • Кузнецов Андрей
  • Кумин Вадим
  • Куренной Алексей
  • Лонтратова Яна
  • Лебедев Олег
  • Чернышев Борис
  • Шайхутдинов Рифат
  • Шилкин Григорий
  • Щапов Михаил
  • Александр Ющенко.

Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

  • Также 9 мая стало известно, что по материалам СБУ пожизненное заключение грозит еще 59 депутатам госдумы, голосовавших за признание "Л/ДНР".
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