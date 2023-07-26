В Украине заочно вынесли приговоры 18 депутатам госдумы РФ, дела еще 73 российских чиновников передадут в суд
СБУ собрала доказательства вины еще 91 депутата госдумы РФ, способствовавших развязыванию полномасштабной войны против Украины. Суд заочно осудил 18 российских должностных лиц
Об этом сообщает Служба безопасности Украины .
18 депутатов заочно приговорены к 15 годам лишения свободы. Также в отношении 73 российских чиновников направлены в суд обвинительные акты.
Следствие установило, что 15 февраля 2022 года депутаты госдумы РФ приняли постановление об обращении к российскому диктатору с просьбой признать "независимость" временно оккупированных районов Донбасса и Луганской области. А 22 февраля они одобрили ратификацию так называемого договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между кремлем и террористическими организациями "Л/ДНР".
Российских чиновников обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
"Поскольку 18 осужденных депутатов РФ находятся на территории России, то начало срока отбывания наказания определено со дня их фактического задержания", - говорится в заявлении.
Осужденные депутаты госдумы РФ:
- Авдеев Михаил
- Ольга Олимова
- Арапов Георгий
- Арефьев Николай
- Берулава Михаил
- Бифов Анатолий
- Бурляев Николай
- Васильев Николай
- Вассерман Анатолий
- Глазкова Анжелика
- Горячева Ксения
- Даванков Владислав
- Диденко Алексей
- Дмитриева Оксана
- Демин Александр
- Казанков Сергей
- Каргинов Сергей
- Сулейманов Ренат.
Российские депутаты, которых будут судить:
- Абакаров Хизри
- Аиткулова Эльвира
- Курбанов Ризван
- Кусайко Татьяна
- Кушнарев Виталий
- Лавриненко Алексей
- Ламейкин Дмитрий
- Лебедев Евгений
- Лесун Анатолий
- Лечхаджиев Руслан
- Лобач Татьяна
- Логинов Вячеслав
- Лоор Иван Иванович
- Лоцманов Дмитрий
- Любарский Роман
- Лисовский Сергей
- Лихачев Виталий
- Мажуга Александр
- Макаров Андрей
- Макаров Вячеслав
- Максимов Александр
- Макиев Зураб
- Марданшин Рафаэль
- Марков Андрей
- Морозов Олег
- Морозов Сергей
- Москвичов Евгений
- Метшин Айдар
- Метелев Артем
- Милонов Виталий
- Назарова Наталья
- Неверов Сергей
- Немкин Антон
- Николаева Виктория
- Николаев Николай
- Никонов Вячеслав
- Чаплин Никита
- Чепиков Сергей
- Черняк Алексей
- Чижов Сергей
- Шаманов Владимир
- Швиткин Юрий
- Шеремет Михаил
- Шипулин Антон
- Школкина Надежда
- Шолохов Александр
- Шубин Игорь
- Шувалов Вадим
- Шхагошев Адальби
- Щеглов Николай
- Щербаков Александр
- Ягафаров Азат
- Якубовский Александр
- Ямпольская Елена
- Яровая Ирина
- Яхнюк Сергей
- Бабич Иван
- Белоусов Вадим
- Каноков Тимур
- Каргинов Сергей
- Кашин Владимир
- Корниенко Алексей
- Кочиев Роберт
- Кузнецов Андрей
- Кумин Вадим
- Куренной Алексей
- Лонтратова Яна
- Лебедев Олег
- Чернышев Борис
- Шайхутдинов Рифат
- Шилкин Григорий
- Щапов Михаил
- Александр Ющенко.
Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
- Также 9 мая стало известно, что по материалам СБУ пожизненное заключение грозит еще 59 депутатам госдумы, голосовавших за признание "Л/ДНР".
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