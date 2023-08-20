На таких темах акцентируют международные издания на утро 20 августа.

Теракт в Чернигове

Фото: ГСЧС

Едва ли не все известные иностранные СМИ обратили внимание на очередной акт терроризма со стороны РФ, ударившей ракетой по центру Чернигова. В CNN написали , что предварительно семь человек погибли, в том числе шестилетняя девочка, и еще почти 150 получили ранения в результате российского ракетного удара по центральной площади в Чернигове на севере Украины. Среди пострадавших были люди, отмечавшие православный праздник в храме.

Субботний удар – в городе вблизи российской границы и вдали от линии фронта – поразил университет и театр, где проходило мероприятие с участием производителей беспилотников.

Как пишут в BBC, в ООН назвали этот удар "отвратительным", а президент Украины Владимир Зеленский пообещал жесткий ответ украинских военных на "теракт". Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нападение превратило "обычную субботу… в день боли и потерь".

Центр Чернигова является популярным местом для прогулок, особенно по выходным, рассказали ВВС местные жители.

В The New York Times отметили, что нападение произошло после того, как президент РФ Владимир Путин посетил российский город, который на короткое время был захвачен группой Вагнера. В Кремле сообщили, что Путин посетил Ростов-на-Дону, чтобы встретиться с военным командованием, во время своего первого публичного визита в военный центр после того, как он был захвачен во время кратковременного восстания Вагнеровцев.

Тупик войны

Фото: Генштаб ВСУ

В The Washington Post снова скептически оценили возможности Украины вернуть все свои утраченные территории.

"Похоже, что у Украины заканчиваются варианты контрнаступления, которые официальные лица первоначально рассматривали как решающую операцию Киева по отвоеванию значительной территории от оккупационных российских войск в этом году. Более двух месяцев боя и контрнаступление показывает признаки остановки. Прогресс Киева – несколько отвоеванных сел, между тем российские войска продвигаются на севере, а план подготовки украинских пилотов на F-16 американского производства откладывается", – пессимистично описывают ситуацию американские журналисты.

Они добавляют, что неспособность Украины продемонстрировать решающий успех на поле боя вызывает опасение, что конфликт входит в тупик и международная поддержка может исчезнуть. Ранее The Washington Post писал, что новый секретный отчет разведки США предполагает, что в этом году контрнаступление не достигнет ключевого юго-восточного города Мелитополя.

Тем временем уставшая войной украинская общественность ждет, чтобы Киев одержал победу, а в Вашингтоне ожидается, что призывы сократить помощь Украине усилятся накануне президентских выборов в США в 2024 году.

По мнению аналитиков, без более совершенного вооружения, предназначенного для укрепления линии фронта, или без полной готовности все еще остающихся в резерве сил Украине вряд ли удастся обеспечить прорыв в контрнаступлении.

"Вопрос здесь состоит в том, какая с двух сторон быстрее истощится", - сказал Франц-Стефан Гади, старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований и Центра новой американской безопасности, посетивший Украину в июле. "Мы не должны ожидать достижения каких-либо больших военных целей за одну ночь".

Гади сказал, что Россия и Украина сейчас находятся в фазе "истощения", пытаясь исчерпать ресурсы друг друга, а не обеспечить значительные территориальные достижения. Учитывая, что ее сухопутные силы в значительной степени стоят в тупике, Украина нанесла серии новых ударов с беспилотников на российскую территорию, включая цели в Москве, но эти удары нанесли минимальный ущерб.

Украина призывает мир верить в контрнаступление и дальше помогать оружием

Фото: Генштаб ВСУ

В Politico написали статью, как министр иностранных дел Украины дает отпор тем, кто сомневается в контрнаступлении. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в субботу возразил растущие сомнения в перспективах контрнаступления, которое Киев ведет против тотального вторжения России в его страну. В то же время Кулеба призвал союзников Киева продолжать оказывать помощь украинским вооруженным силам, которая необходима для успешного военного порыва.

Его замечания в интервью Politico прозвучали в тот момент, когда контрнаступление пытается добиться серьезного прорыва.

"Мы спокойно воспринимаем такие замечания", – сказал Кулеба. По словам неназванных официальных лиц, генералов и аналитиков, Украина должна была прекратить свое существование в течение трех-десяти дней в феврале 2022 года, когда Россия начала вторжение в Украину.

"Сейчас они ожидают, что Украина не сможет быстро вернуть всю свою территорию", – говорит он. "Это демонстрирует, что даже сомневающиеся со временем становятся более обнадеживающими".

Ранее на этой неделе украинским войскам удалось освободить критически важную деревню Урожайное в Донецкой области, расширив свое наступление на российскую оборону на южном фронте. Но украинской армии сложно продвигаться, особенно на восточном фронте, поскольку она сталкивается с сильно заминированными районами.

"Аналитикам следует быть осторожнее в своих прогнозах и далеко идущих прогнозах", – сказал Кулеба в интервью.