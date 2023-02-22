В Украине зафиксировано более 68 тыс. военных преступлений оккупантов, из них более 2600 – против детей

Об этом заявил во время пресс-конференции генеральный прокурор Андрей Костин.

По его словам, от 24 февраля 2022 года в Украине зарегистрировано 68 431 военное преступление. Задокументировано 952 факта применения запрещенных средств ведения войны. Среди них – использование врагом кассетных боеприпасов, мин, химических и зажигательных боеприпасов.

Эти преступления привели к гибели 9655 человек, среди которых 461 ребенок. Были ранены 12 829 человек, из них 926 – дети.

В общей сложности зарегистрировано более 2600 военных преступлений против детей: гибель или ранение детей, факты вооруженного нападения на учреждения и учреждения для детей, а также факты принудительной депортации или похищения. В частности, сегодня известно о более 16 000 принудительно перемещенных украинских детей. Но это лишь те, кто фигурирует в уголовных производствах, на самом же деле их количество может быть в разы больше.

"Когда говорим об этих цифрах, мы должны осознавать, что реальное количество намного выше. Ведь мы до сих пор не имеем доступа к оккупированным территориям", – отметил Андрей Костин.

Больше всего военных преступлений зафиксировали в Донецкой области (15727), Харьковской (12762), Херсонской (11109) и Киевской (10652). Большое количество регистрируют на территориях, освобожденных от российской оккупации.

Так, в Киевской области в результате военных преступлений погибли 2 290 мирных людей. Только в Буче – более 700. О подозрении в совершении этих преступлений уже сообщено 118 человек. В суд направили обвинительные акты в отношении 45 обвиняемых, уже вынесли три обвинительных приговора в отношении четырех преступников.

На Харьковщине после освобождения обнаружили 936 тел, из них 739 – мирные жители. В процессе расследований обнаружили 21 застенку, зафиксированы факты похищения или исчезновения более 1007 мирных людей. 20 лицам сообщили о подозрении в военных преступлениях, в суд направили обвинительные акты в отношении восьми из них. В отношении 7 человек вынесены обвинительные приговоры.

В Херсоне и освобожденных районах области подтвердили существование 10 застенков. Зафиксированы факты похищения или исчезновения 1232 человек. О подозрении сообщили 16 лицам, в суд направили 4 обвинительных акта в отношении 6 обвиняемых.