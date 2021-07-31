В Украине зафиксировано 916 новых случаев COVID-19

Об этом сообщает Министерство здравоохранения в facebook.

За минувшие сутки были госпитализированы 486 человек, зафиксировано 15 летальных случаев, 510 человек выздоровели.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (176), Одесской (85), Донецкой (73), Харьковской (70) и Днепропетровской (56) областях.

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