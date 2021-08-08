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В Украине зафиксировано 619 новых случаев COVID-19

8 августа, 2021 воскресенье
08:37
Коронавирус

В течение суток, 7 августа, в Украине лабораторно подтверждено 619 новых случаев коронавирусной инфекции

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

За минувшие сутки госпитализированы 561 человека, зафиксировано 10 летальных случаев, 235 человек выздоровели.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Херсонской (101), Днепропетровской (72), Одесской (50), Харьковской (38) областях и Киеве (53).

За все время пандемии в Украине заболели 2259151 человек, выписаны - 2190921 человек, летальных случаев - 53095.

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COVID-19
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