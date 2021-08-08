В Украине зафиксировано 619 новых случаев COVID-19
В течение суток, 7 августа, в Украине лабораторно подтверждено 619 новых случаев коронавирусной инфекции
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
За минувшие сутки госпитализированы 561 человека, зафиксировано 10 летальных случаев, 235 человек выздоровели.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Херсонской (101), Днепропетровской (72), Одесской (50), Харьковской (38) областях и Киеве (53).
За все время пандемии в Украине заболели 2259151 человек, выписаны - 2190921 человек, летальных случаев - 53095.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.75
Покупка 26.75Продажа 27
-
EUR
Покупка 31.49Продажа 31.93
- Актуальное
- Важное