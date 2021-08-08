В Украине зафиксировано 619 новых случаев COVID-19

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

За минувшие сутки госпитализированы 561 человека, зафиксировано 10 летальных случаев, 235 человек выздоровели.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Херсонской (101), Днепропетровской (72), Одесской (50), Харьковской (38) областях и Киеве (53).

За все время пандемии в Украине заболели 2259151 человек, выписаны - 2190921 человек, летальных случаев - 53095.

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