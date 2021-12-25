В Украине зафиксировано 5 276 новых случаев заболевания коронавирусом, 268 человек умерли

Об этом сообщает Министерство здравоохранения в Facebook.

За сутки 24 декабря в Украине зафиксированы 5276 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

За минувшие сутки госпитализированы 1 689 человек, летальных исходов - 268, выздоровели - 15 639 человек.

За все время пандемии в Украине заболели - 3 642 314 человек, выздоровели - 3 423 933 человека, летальных исходов - 94 700.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb