В Украине зафиксировано 5 276 новых случаев заболевания коронавирусом, 268 человек умерли
В пятницу, 24 декабря, в Украине лабораторно подтверждены 5 276 новых случаев заболевания COVID-19, 268 человек умерли
Об этом сообщает Министерство здравоохранения в Facebook.
За сутки 24 декабря в Украине зафиксированы 5276 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.
За минувшие сутки госпитализированы 1 689 человек, летальных исходов - 268, выздоровели - 15 639 человек.
За все время пандемии в Украине заболели - 3 642 314 человек, выздоровели - 3 423 933 человека, летальных исходов - 94 700.
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