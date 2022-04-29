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В Украине зафиксировано 243 преступления против журналистов и медиа по состоянию на 27 апреля

29 апреля, 2022 пятница
13:47
война с Россией

По состоянию на 27 апреля зафиксировано 243 преступления против журналистов и медиа в 16 регионах Украины

Об этом сообщает Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины, мониторинг осуществил Институт массовой информации.

Известно, что больше всего преступлений Россия совершила в Киеве и области.

"В общей сложности за время войны семеро журналистов убиты во время исполнения профессиональных обязанностей, 15 пропали без вести, 14 погибли как участники боевых действий или в результате российских обстрелов не во время исполнения ими профессиональных обязанностей, 9 были ранены в результате обстрелов российских оккупантов, 8 журналистов захвачено и похищено", - говорится в сообщении.

Также было зафиксировано 11 случаев обстрела российскими оккупантами телебашен, что привело к исчезновению украинского вещания.

"Большое количество преступлений зафиксировано также в Запорожье и Херсонской области: некоторые города этих регионов оккупированы российской армией - там зафиксированы случаи похищений, обстрелов журналистов, угроз, киберпреступлений, увлечений редакций медиа и отключения украинского вещания", - добавили в Госкомтелерадио.

  • Напомним, из-за ракетного удара РФ в Киеве погибла продюсер и журналистка Радио Свобода. Тело погибшей Веры Гирич обнаружили под обломками утром 29 апреля.
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