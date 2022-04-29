В Украине зафиксировано 243 преступления против журналистов и медиа по состоянию на 27 апреля

Об этом сообщает Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины, мониторинг осуществил Институт массовой информации.



Известно, что больше всего преступлений Россия совершила в Киеве и области.



"В общей сложности за время войны семеро журналистов убиты во время исполнения профессиональных обязанностей, 15 пропали без вести, 14 погибли как участники боевых действий или в результате российских обстрелов не во время исполнения ими профессиональных обязанностей, 9 были ранены в результате обстрелов российских оккупантов, 8 журналистов захвачено и похищено", - говорится в сообщении.



Также было зафиксировано 11 случаев обстрела российскими оккупантами телебашен, что привело к исчезновению украинского вещания.



"Большое количество преступлений зафиксировано также в Запорожье и Херсонской области: некоторые города этих регионов оккупированы российской армией - там зафиксированы случаи похищений, обстрелов журналистов, угроз, киберпреступлений, увлечений редакций медиа и отключения украинского вещания", - добавили в Госкомтелерадио.

Напомним, из-за ракетного удара РФ в Киеве погибла продюсер и журналистка Радио Свобода. Тело погибшей Веры Гирич обнаружили под обломками утром 29 апреля.