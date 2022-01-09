В Украине зафиксировано 2 810 новых случаев заболевания коронавирусом
В течение суток, 8 января, в Украине лабораторно подтверждено 2 810 новых случаев COVID-19
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
В сутки зафиксировано 2 810 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболело 163 ребенка и 33 медработника.
За минувшие сутки госпитализировано 840 человек, поправилось - 2 818, летальных исходов - 75.
За все время пандемии в Украине заболело 3 702 473 человека, поправилось - 3 511 269 человек, летальных исходов - 97 239.
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