В Украине зафиксировано 2 810 новых случаев заболевания коронавирусом

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

В сутки зафиксировано 2 810 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболело 163 ребенка и 33 медработника.

За минувшие сутки госпитализировано 840 человек, поправилось - 2 818, летальных исходов - 75.

За все время пандемии в Украине заболело 3 702 473 человека, поправилось - 3 511 269 человек, летальных исходов - 97 239.

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