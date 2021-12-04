В Украине зафиксировано 13 206 новых случаев заболевания коронавирусом, 436 человек умерли
За минувшие сутки, 3 декабря, в Украине было зафиксировано 13 206 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
За сутки 3 декабря зафиксировано 13206 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Госпитализированы 2 764 человека, летальных исходов – 436, выздоровели – 22 765 человек.
За все время пандемии в Украине заболело 3 490 855 человек, поправилось – 3 041 385 человек, летальных исходов – 88 002.
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