В Украине зафиксировано 11 809 новых случаев коронавируса, 203 человека умерли

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

В пятницу, 1 октября, в Украине зафиксировано 11 809 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, в частности, заболело 1104 детей.

За минувшие сутки госпитализированы 2692 человека, летальных случаев - 203, выздоровели - 3469 человек.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1159), Львовской (1102), Днепропетровской (965), Одесской (762) и Запорожской (692) областях.

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