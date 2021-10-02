В Украине зафиксировано 11 809 новых случаев коронавируса, 203 человека умерли
В сутки, 1 октября, в Украине зафиксировано 11 809 новых случаев COVID-19 и 209 летальных случаев
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
В пятницу, 1 октября, в Украине зафиксировано 11 809 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, в частности, заболело 1104 детей.
За минувшие сутки госпитализированы 2692 человека, летальных случаев - 203, выздоровели - 3469 человек.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1159), Львовской (1102), Днепропетровской (965), Одесской (762) и Запорожской (692) областях.
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