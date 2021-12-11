В Украине зафиксировано 10 133 новых случаев COVID-19, 446 человек умерли

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

За сутки 10 декабря в Украине зафиксировано 10133 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 991 среди детей.

За минувшие сутки госпитализировано – 2 307 человек, летальных исходов – 446, поправилось – 25 861 человек.

За все время пандемии в Украине заболело – 3 553 817 человек, поправилось – 3 184 287 человек, летальных исходов 90 789.

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