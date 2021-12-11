В Украине зафиксировано 10 133 новых случаев COVID-19, 446 человек умерли
В пятницу, 10 декабря, в Украине было лабораторно подтверждено 10 133 новых случаев заболевания коронавирусом
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
За сутки 10 декабря в Украине зафиксировано 10133 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 991 среди детей.
За минувшие сутки госпитализировано – 2 307 человек, летальных исходов – 446, поправилось – 25 861 человек.
За все время пандемии в Украине заболело – 3 553 817 человек, поправилось – 3 184 287 человек, летальных исходов 90 789.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.85
Покупка 26.85Продажа 27.13
-
EUR
Покупка 30.24Продажа 30.68
- Актуальное
- Важное