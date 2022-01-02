В Украине зафиксировано 1 863 новых случаев заболевания коронавирусом
В течение суток, 1 января, в Украине лабораторно подтверждено 1863 новых случая заболевания COVID-19
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
За сутки зафиксировано 1863 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них у детей – 108, медработников – 12.
За минувшие сутки не госпитализирован ни один человек, 98 человек умерли, выздоровели 2 259 больных.
За все время пандемии в Украине заболело – 3 674 538 человек, выздоровели – 3 477 188, летальных случаев – 96 187.
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