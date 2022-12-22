В Украине зафиксирован значительный дефицит электроэнергии, самая сложная ситуация – в Киеве
В Украине сохраняется сложная ситуация с электроснабжением, особенно в Киеве. При превышении лимитов потребления электричества возможны аварийные отключения
Об этом сообщает Укрэнерго .
По состоянию на 11:00 в Украине сохраняется значительный дефицит электроэнергии, из-за чего облэнерго применяют аварийные отключения потребителей во всех областях.
"Работают все виды генерации. К сети подключен еще один из блоков атомных электростанций, продолжается набор мощности. В то же время сохраняются определенные ограничения в системе передачи электроэнергии, вызванные повреждениями магистральных сетей систематическими ракетными и беспилотными атаками", – пояснили в компании.
"До всех областей доведены лимиты потребления, превышение которых приводит к применению аварийных ограничений. Самая сложная ситуация остается в центральном регионе и Киеве, а также в прифронтовых регионах на востоке и юге страны", - добавили там.
В Укрэнерго подчеркнули, что ремонтные работы продолжаются круглосуточно, но повреждения объектов генерации и магистральных сетей в результате российских атак – сложные и масштабные, их восстановление требует много времени.
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