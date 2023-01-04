В Украине зафиксирован рост потребления электроэнергии из-за активности бизнеса после праздничных дней, – Укрэнерго
В Украине по состоянию на 4 января зафиксирован рост потребления электроэнергии из-за активности бизнеса после праздников и постепенное снижение температуры воздуха
Об этом сообщает Укрэнерго .
"По состоянию на 12:00 4 января потребление в Украине растет из-за постепенного снижения температуры и активизации работы бизнеса после праздничных дней. Поэтому для обеспечения баланса в энергосистеме до всех областей Украины доведены лимиты потребления, действующие с 8:00 до 24:00", – говорится в сообщении.
В компании напомнили, что при превышении лимитов потребления возможны аварийные отключения электричества.
"В прифронтовых регионах на востоке страны под обстрелы россиян попали энергетические объекты распределительных сетей. Ремонтные работы и восстановление питания будут проведены сразу после получения соответствующих военных разрешений", - также отметили в Укрэнерго.
- 3 января генеральный директор YASNO Сергей Коваленко сообщил , что на Киев подаются достаточные объемы электроэнергии и прогнозы по ситуации в столице утешительные.
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