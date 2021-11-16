В Украине зафиксирован антирекорд по смертности от COVID-19: за сутки умерли 838 человек
По состоянию на утро 16 ноября в Украине зафиксировано 3 244 749 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 77 985 – летальные, 2 664 373 человека выздоровели
Об этом сообщает проект Коронавирус_инфо.
За сутки 15 ноября было зарегистрировано 16 308 новых случаев COVID-19 (в том числе 1168 детей и 327 медработников), 21 914 пациентов выздоровели, 838 человек умерли - это самый зафиксированный в Украине показатель суточной смертности от коронавируса.
В регионах заболеваемость распространяется следующим образом:
- г. Киев – 1481 случай;
- Винницкая область – 619 случаев;
- Волынская область – 627 случаев;
- Днепропетровская область – 1635 случаев;
- Донецкая область – 736 случаев;
- Житомирская область – 301 случай;
- Закарпатская область – 379 случаев;
- Запорожская область – 1084 случая;
- Ивано-Франковская область – 325 случаев;
- Киевская область – 754 случая;
- Кировоградская область – 127 случаев;
- Луганская область – 337 случаев;
- Львовская область – 770 случаев;
- Николаевская область – 842 случая;
- Одесская область – 1549 случаев;
- Полтавская область – 1000 случаев;
- Ровенская область – 653 случая;
- Сумская область – 387 случаев;
- Тернопольская область – 280 случаев;
- Харьковская область – 547 случаев;
- Херсонская область – 153 случая;
- Хмельницкая область – 387 случаев;
- Черкасская область – 762 случая;
- Черновицкая область – 247 случаев;
- Черниговская область – 326 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют. Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
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