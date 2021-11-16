В Украине зафиксирован антирекорд по смертности от COVID-19: за сутки умерли 838 человек

Об этом сообщает проект Коронавирус_инфо.



За сутки 15 ноября было зарегистрировано 16 308 новых случаев COVID-19 (в том числе 1168 детей и 327 медработников), 21 914 пациентов выздоровели, 838 человек умерли - это самый зафиксированный в Украине показатель суточной смертности от коронавируса.



В регионах заболеваемость распространяется следующим образом:

г. Киев – 1481 случай;

Винницкая область – 619 случаев;

Волынская область – 627 случаев;

Днепропетровская область – 1635 случаев;

Донецкая область – 736 случаев;

Житомирская область – 301 случай;

Закарпатская область – 379 случаев;

Запорожская область – 1084 случая;

Ивано-Франковская область – 325 случаев;

Киевская область – 754 случая;

Кировоградская область – 127 случаев;

Луганская область – 337 случаев;

Львовская область – 770 случаев;

Николаевская область – 842 случая;

Одесская область – 1549 случаев;

Полтавская область – 1000 случаев;

Ровенская область – 653 случая;

Сумская область – 387 случаев;

Тернопольская область – 280 случаев;

Харьковская область – 547 случаев;

Херсонская область – 153 случая;

Хмельницкая область – 387 случаев;

Черкасская область – 762 случая;

Черновицкая область – 247 случаев;

Черниговская область – 326 случаев.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1635), Одесской (1549), Запорожской (1084), Полтавской (1000) областях и г. Киев (1481)", - отметили в Минздраве.Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.