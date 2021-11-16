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В Украине зафиксирован антирекорд по смертности от COVID-19: за сутки умерли 838 человек

16 ноября, 2021 вторник
08:40
Общество Коронавирус в Украине

По состоянию на утро 16 ноября в Украине зафиксировано 3 244 749 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 77 985 – летальные, 2 664 373 человека выздоровели

Об этом сообщает проект Коронавирус_инфо.

За сутки 15 ноября было зарегистрировано 16 308 новых случаев COVID-19 (в том числе 1168 детей и 327 медработников), 21 914 пациентов выздоровели, 838 человек умерли - это самый зафиксированный в Украине показатель суточной смертности от коронавируса.

В регионах заболеваемость распространяется следующим образом:

  • г. Киев – 1481 случай;
  • Винницкая область – 619 случаев;
  • Волынская область – 627 случаев;
  • Днепропетровская область – 1635 случаев;
  • Донецкая область – 736 случаев;
  • Житомирская область – 301 случай;
  • Закарпатская область – 379 случаев;
  • Запорожская область – 1084 случая;
  • Ивано-Франковская область – 325 случаев;
  • Киевская область – 754 случая;
  • Кировоградская область – 127 случаев;
  • Луганская область – 337 случаев;
  • Львовская область – 770 случаев;
  • Николаевская область – 842 случая;
  • Одесская область – 1549 случаев;
  • Полтавская область – 1000 случаев;
  • Ровенская область – 653 случая;
  • Сумская область – 387 случаев;
  • Тернопольская область – 280 случаев;
  • Харьковская область – 547 случаев;
  • Херсонская область – 153 случая;
  • Хмельницкая область – 387 случаев;
  • Черкасская область – 762 случая;
  • Черновицкая область – 247 случаев;
  • Черниговская область – 326 случаев.
"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1635), Одесской (1549), Запорожской (1084), Полтавской (1000) областях и г. Киев (1481)", - отметили в Минздраве.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
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