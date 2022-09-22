Об этом информирует на сайте Министерства здравоохранения Украины.

"Все трое пациентов имеют легкое течение заболевания, за границей не находились и, по предварительным данным, не имели контактов с больными. Также пока нет подтверждения, что эти случаи связаны между собой. Вместе с тем, риск распространения этого заболевания среди большого количества людей – пока низок", – отметил заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

В настоящее время в Украине можно провести 5 тысяч ПЦР-исследований для диагностики оспы обезьян.

"В случае, если человек наблюдает у себя похожие симптомы: сыпь в виде пузырьков, в частности на лице, температуру, головные боли и т.д., обращайтесь за медицинской помощью, используя средства противоэпидемической защиты (защитную маску, перчатки и т.п.), чтобы не заразить других" , – подытожил Игорь Кузин.

Справка. Оспа обезьян – это оспообразное заболевание, которое вызывают вирусы семейства поксвирусов. Она похожа на натуральную оспу, однако имеет меньшую летальность и более легкие симптомы.

Среди симптомов:

лихорадка,

головная боль,

миалгия (боль в мышцах),

боль в спине,

увеличенные лимфатические узлы,

озноб,

боль в горле,

заложенность носа,

кашель,

сыпь в виде пузырьков.

Иногда у людей сначала появляется сыпь, а затем – другие симптомы. Некоторые могут иметь только сыпь. Заболевание обычно длится от двух до четырех недель.

Оспа обезьян может передаваться от человека к человеку. Для этого требуется прямой физический контакт с сыпью или жидкостями больного: общение на близком расстоянии, дыхание, осязание, поцелуи и секс.

Врачи советуют избегать тесного контакта "кожа к коже" с людьми, у которых есть схожие симптомы, а также с предметами больного.

Обычно используется симптоматическое лечение – обезболивающее, жаропонижающее. При подобных симптомах необходимо обратиться к врачам, используя защитную маску, перчатки и т.д.

Напомним, что 15 сентября в Украине зарегистрировали первый случай оспы обезьян. А в понедельник, 19 сентября, зафиксировали – второй.