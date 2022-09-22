В Украине зафиксировали третий случай оспы обезьян
В Украине подтвердили очередной случай заболевания оспой обезьян. Это уже третий больной
Об этом информирует на сайте Министерства здравоохранения Украины.
"Все трое пациентов имеют легкое течение заболевания, за границей не находились и, по предварительным данным, не имели контактов с больными. Также пока нет подтверждения, что эти случаи связаны между собой. Вместе с тем, риск распространения этого заболевания среди большого количества людей – пока низок", – отметил заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.
В настоящее время в Украине можно провести 5 тысяч ПЦР-исследований для диагностики оспы обезьян.
"В случае, если человек наблюдает у себя похожие симптомы: сыпь в виде пузырьков, в частности на лице, температуру, головные боли и т.д., обращайтесь за медицинской помощью, используя средства противоэпидемической защиты (защитную маску, перчатки и т.п.), чтобы не заразить других" , – подытожил Игорь Кузин.
Справка. Оспа обезьян – это оспообразное заболевание, которое вызывают вирусы семейства поксвирусов. Она похожа на натуральную оспу, однако имеет меньшую летальность и более легкие симптомы.
Среди симптомов:
- лихорадка,
- головная боль,
- миалгия (боль в мышцах),
- боль в спине,
- увеличенные лимфатические узлы,
- озноб,
- боль в горле,
- заложенность носа,
- кашель,
- сыпь в виде пузырьков.
Иногда у людей сначала появляется сыпь, а затем – другие симптомы. Некоторые могут иметь только сыпь. Заболевание обычно длится от двух до четырех недель.
Оспа обезьян может передаваться от человека к человеку. Для этого требуется прямой физический контакт с сыпью или жидкостями больного: общение на близком расстоянии, дыхание, осязание, поцелуи и секс.
Врачи советуют избегать тесного контакта "кожа к коже" с людьми, у которых есть схожие симптомы, а также с предметами больного.
Обычно используется симптоматическое лечение – обезболивающее, жаропонижающее. При подобных симптомах необходимо обратиться к врачам, используя защитную маску, перчатки и т.д.
- Напомним, что 15 сентября в Украине зарегистрировали первый случай оспы обезьян. А в понедельник, 19 сентября, зафиксировали – второй.
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