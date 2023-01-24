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В Украине зафиксировали первый случай заражения новым штаммом коронавируса

24 января, 2023 вторник
16:10
Общество

В Украине подтвержден первый случай заражения новым штаммом коронавируса Кракен (XBB.1.5), который ранее обнаружили в более чем 30 странах, включая США

Об этом 24 января сообщила пресс-служба Минздрава.

"В Украине зафиксировали первый случай заражения новой сублинией варианта SARS-CoV-2 Omicron XBB.1.5, или Кракен. Случай был зафиксирован в Сумской области у человека, не прошедшего курс вакцинации против коронавируса", - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что, по данным Всемирной организации здравоохранения, XBB.1.5 способен вызвать серьезные заболевания у пожилых людей у людей с ослабленным иммунитетом.

В Минздраве посоветовали украинцам прививаться от коронавируса.

  • 17 января об обнаружении случаев инфицирования новым штаммом коронавируса сообщали в Молдове.
  • 12 января в России сообщили об обнаружении штамма Кракена в Пензенской области.
  • 10 января Минздрав заявлял, что в Украине случаев заражения новым штаммом не зарегистрировано .

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