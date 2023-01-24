В Украине зафиксировали первый случай заражения новым штаммом коронавируса
В Украине подтвержден первый случай заражения новым штаммом коронавируса Кракен (XBB.1.5), который ранее обнаружили в более чем 30 странах, включая США
Об этом 24 января сообщила пресс-служба Минздрава.
"В Украине зафиксировали первый случай заражения новой сублинией варианта SARS-CoV-2 Omicron XBB.1.5, или Кракен. Случай был зафиксирован в Сумской области у человека, не прошедшего курс вакцинации против коронавируса", - говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили, что, по данным Всемирной организации здравоохранения, XBB.1.5 способен вызвать серьезные заболевания у пожилых людей у людей с ослабленным иммунитетом.
В Минздраве посоветовали украинцам прививаться от коронавируса.
- 17 января об обнаружении случаев инфицирования новым штаммом коронавируса сообщали в Молдове.
- 12 января в России сообщили об обнаружении штамма Кракена в Пензенской области.
- 10 января Минздрав заявлял, что в Украине случаев заражения новым штаммом не зарегистрировано .
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