В Украине зафиксировали первый случай COVID-штамма "Омикрон", - Ляшко

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в Facebook.



"Ночью Центр общественного здоровья Украины по результатам полногеномного секвенирования обнаружен штамм Omicron (B.1.1.529-like)", – написал он.



По его словам, инфицированный штаммом человек вернулся из ОАЭ, где имел контакт с больными COVID-19.



"Пациент продолжает находиться на лечении. Проводится эпидемиологическое расследование указанного случая и дополнительное обследование контактных лиц", – добавил Ляшко.



Министр призвал вакцинироваться против коронавируса и соблюдать карантин.



"По возможности, избегайте поездок за границу в регионы, где циркуляция штамма доминирует", - подытожил он.

Напомним, 16 декабря первое заражение "Омикроном" подтвердили в Польше и Индонезии .