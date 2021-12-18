В Украине зафиксировали первый случай COVID-штамма "Омикрон", - Ляшко
Ночью 18 декабря Центр общественного здоровья подтвердил первый случай штамма "Омикрон" в Украине
Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в Facebook.
"Ночью Центр общественного здоровья Украины по результатам полногеномного секвенирования обнаружен штамм Omicron (B.1.1.529-like)", – написал он.
По его словам, инфицированный штаммом человек вернулся из ОАЭ, где имел контакт с больными COVID-19.
"Пациент продолжает находиться на лечении. Проводится эпидемиологическое расследование указанного случая и дополнительное обследование контактных лиц", – добавил Ляшко.
Министр призвал вакцинироваться против коронавируса и соблюдать карантин.
"По возможности, избегайте поездок за границу в регионы, где циркуляция штамма доминирует", - подытожил он.
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