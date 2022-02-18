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В Украине зафиксировали новый вариант штамма коронавируса "Омикрон", - Кузин

18 февраля, 2022 пятница
13:21
Коронавирус Омикрон

В Украине зарегистрированы единичные случаи нового варианта штамма коронавируса "Омикрон" - BA.2

Об этом сообщил главный санврач Украины Игорь Кузин набрифинге .

"Что касается вариантов BA.1, BA.2 - да, они зарегистрированы на территории Украины. Пока это единичные случаи, и на самом деле когда мы посмотрим вот эти подвиды, подтипы штамма "Омикрон," то действительно этот второй вариант вызывает беспокойство." .Мы сейчас не фиксируем его массово, это преимущественно случаи заражения людей, вернувшихся из-за границы", - рассказал Кузин.

Главный санврач добавил, что этот вариант штамма "Омикрон" иногда называют "невидимым", поскольку у него нет генетического маркера, который исследователи использовали, чтобы отличить вариант BA.1 от "Дельты".

Результаты исследования датских ученых обнаружили, что BA.2 более заразен, чем Омикрон BA.1, но, по предварительным данным, доступные вакцины защищают от этого подвида.

  • Напомним, 17 февраля в Украине был допущен к применению препарат "Паксловид" для лечения от COVID-19.
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