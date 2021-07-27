В Украине зафиксировали менее 1% серьезных побочных эффектов после COVID-вакцинации, - МОЗ
Риск серьезных побочных эффектов после вакцинации против коронавируса в Украине ниже 1%
Об этом сообщает Государственный экспертный центр МЗ Украины в Facebook.
В Украине введено почти 4,7 миллиона доз вакцин. А именно: 499720 Covishield, 1484196 CoronaVac, 1715780 Comirnaty (Pfizer) и 964083 AstraZeneca
Распределение случаев побочных случаев выглядит следующим образом:
- AstraZeneca - чаще всего они случались у женщин и мужчин в возрасте 61-72р .;
- Covishield - у женщин 31-45 лет и мужчин в возрасте 46-60р .;
- CoronaVac - у женщин в возрасте 46-60, а у мужчин в возрасте 61-72р .;
- Comirnaty - у женщин и мужчин в возрасте 46-60р ..
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