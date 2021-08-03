В Украине зафиксировали более 800 новых случаев COVID-19 за сутки

Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения в Telegram.



Заболели 68 детей и 26 медработников.



За сутки: 334 человека попали в больницы; 26 человек умерли, 533 человека переболели.



Наибольшее количество случаев зарегистрировано в Киеве (198), Донецкой (65), Одесской (62), Днепропетровской (53) и Харьковской (49) областях.



За всю пандемию:

◾️ заболели - 2 254 361 человек;

◾️ выздоровели - 2 187 703 человека;

◾️ умерли - 52 981 человек;

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