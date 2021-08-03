В Украине зафиксировали более 800 новых случаев COVID-19 за сутки
2 августа в Украине зафиксировано 827 новых случаев COVID-19
Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения в Telegram.
Заболели 68 детей и 26 медработников.
За сутки: 334 человека попали в больницы; 26 человек умерли, 533 человека переболели.
Наибольшее количество случаев зарегистрировано в Киеве (198), Донецкой (65), Одесской (62), Днепропетровской (53) и Харьковской (49) областях.
За всю пандемию:
◾️ заболели - 2 254 361 человек;
◾️ выздоровели - 2 187 703 человека;
◾️ умерли - 52 981 человек;
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