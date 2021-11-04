В Украине зафиксировали более 27 тыс. COVID-случаев в сутки, почти 700 смертей

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 3 006 463 человека;

Выздоровело – 2 479 138 человек;

️ летальных исходов – 70 146;

Проведено ПЦР-тестирований – 14 658 956.

За сутки 3 ноября в Украине:

зафиксировано 27 377 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1 787, медработников – 426);

299 272 человека вакцинировано против COVID-19. Одну дозу получили 212 968 человек, полностью иммунизированы – 86 304 человека.

Также за минувшие сутки:

госпитализировано – 5 472 человека;

️ летальных исходов – 699;

Выздоровело – 12 464 человека.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1836), Днепропетровской (2254), Одесской (1899), Харьковской (1656) и Житомирской (1559) областях.



Количество заболеваний в регионах в сутки:



г. Киев – 1836 случаев;

Винницкая область – 672 случая;

Волынская область – 674 случая;

Днепропетровская область – 2254 случая;

Донецкая область – 1390 случаев;

Житомирская область – 1559 случаев;

Закарпатская область – 421 случай;

Запорожская область – 1350 случаев;

Ивано-Франковская область – 1214 случаев;

Киевская область – 967 случаев;

Кировоградская область – 212 случаев;

Луганская область – 759 случаев;

Львовская область – 1400 случаев;

Николаевская область – 733 случая;

Одесская область – 1899 случаев;

Полтавская область – 1197 случаев;

Ровенская область – 1041 случай;

Сумская область – 1543 случая;

Тернопольская область – 523 случая;

Харьковская область – 1656 случаев;

Херсонская область – 613 случаев;

Хмельницкая область – 1113 случаев;

Черкасская область – 775 случаев;

Черновицкая область – 694 случая;

Черниговская область – 882 случая.



Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.



В Минздраве отметили, что 93,2% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе - не вакцинированы и не имели никакой дозы антиковидной вакцины.

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