В Украине зафиксировали более 27 тыс. COVID-случаев в сутки, почти 700 смертей
За сутки 3 ноября в Украине зафиксировано 27 377 новых подтвержденных случаев коронавируса (из них детей – 1 787, медработников – 426)
Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 3 006 463 человека;
- Выздоровело – 2 479 138 человек;
- ️ летальных исходов – 70 146;
- Проведено ПЦР-тестирований – 14 658 956.
За сутки 3 ноября в Украине:
- зафиксировано 27 377 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1 787, медработников – 426);
- 299 272 человека вакцинировано против COVID-19. Одну дозу получили 212 968 человек, полностью иммунизированы – 86 304 человека.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано – 5 472 человека;
- ️ летальных исходов – 699;
- Выздоровело – 12 464 человека.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1836), Днепропетровской (2254), Одесской (1899), Харьковской (1656) и Житомирской (1559) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
г. Киев – 1836 случаев;
Винницкая область – 672 случая;
Волынская область – 674 случая;
Днепропетровская область – 2254 случая;
Донецкая область – 1390 случаев;
Житомирская область – 1559 случаев;
Закарпатская область – 421 случай;
Запорожская область – 1350 случаев;
Ивано-Франковская область – 1214 случаев;
Киевская область – 967 случаев;
Кировоградская область – 212 случаев;
Луганская область – 759 случаев;
Львовская область – 1400 случаев;
Николаевская область – 733 случая;
Одесская область – 1899 случаев;
Полтавская область – 1197 случаев;
Ровенская область – 1041 случай;
Сумская область – 1543 случая;
Тернопольская область – 523 случая;
Харьковская область – 1656 случаев;
Херсонская область – 613 случаев;
Хмельницкая область – 1113 случаев;
Черкасская область – 775 случаев;
Черновицкая область – 694 случая;
Черниговская область – 882 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
В Минздраве отметили, что 93,2% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе - не вакцинированы и не имели никакой дозы антиковидной вакцины.
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