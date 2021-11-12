В Украине зафиксировали более 24 тыс. новых случаев коронавируса и 750 смертей в сутки

Об этом передает пресс-служба Минздрава.

Так, 24058 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине за 11 ноября 2021 года. В частности, заболело 1616 детей и 468 медработников.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 4 318 человек;

летальных исходов – 750;

выздоровело – 21 941 человек;

осуществлены тестирования в сутки – 128 108 (в том числе методом ПЦР – 61 714, методом ИФА – 17 057);

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 49337.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 3 179 577 человек;

поправилось – 2 594 679 человек;

летальных исходов – 75 607;

проведено ПЦР-тестирование – 15 128 821.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1802), Днепропетровской (1867), Одесской (1816), Донецкой (1348) и Полтавской (1257) областях.



Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев – 1802 случая;

Винницкая область – 1000 случаев;

Волынская область – 719 случаев;

Днепропетровская область – 1867 случаев;

Донецкая область – 1348 случаев;

Житомирская область – 737 случаев;

Закарпатская область – 526 случаев;

Запорожская область – 1111 случаев;

Ивано-Франковская область – 890 случаев;

Киевская область – 970 случаев;

Кировоградская область – 169 случаев;

Луганская область – 436 случаев;

Львовская область – 1154 случая;

Николаевская область – 972 случая;

Одесская область – 1816 случаев;

Полтавская область – 1257 случаев;

Ровенская область – 1012 случаев;

Сумская область – 927 случаев;

Тернопольская область – 659 случаев;

Харьковская область – 1042 случая;

Херсонская область – 584 случая;

Хмельницкая область – 1090 случаев;

Черкасская область – 822 случая;

Черновицкая область – 351 случай;

Черниговская область – 797 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

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