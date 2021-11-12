В Украине зафиксировали более 24 тыс. новых случаев коронавируса и 750 смертей в сутки
В Украине за минувшие сутки, 11 ноября, заразились коронавирусом 24 058 человек, из них 1 616 – дети
Об этом передает пресс-служба Минздрава.
Так, 24058 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине за 11 ноября 2021 года. В частности, заболело 1616 детей и 468 медработников.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы – 4 318 человек;
- летальных исходов – 750;
- выздоровело – 21 941 человек;
- осуществлены тестирования в сутки – 128 108 (в том числе методом ПЦР – 61 714, методом ИФА – 17 057);
- исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 49337.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 3 179 577 человек;
- поправилось – 2 594 679 человек;
- летальных исходов – 75 607;
- проведено ПЦР-тестирование – 15 128 821.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1802), Днепропетровской (1867), Одесской (1816), Донецкой (1348) и Полтавской (1257) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
г. Киев – 1802 случая;
Винницкая область – 1000 случаев;
Волынская область – 719 случаев;
Днепропетровская область – 1867 случаев;
Донецкая область – 1348 случаев;
Житомирская область – 737 случаев;
Закарпатская область – 526 случаев;
Запорожская область – 1111 случаев;
Ивано-Франковская область – 890 случаев;
Киевская область – 970 случаев;
Кировоградская область – 169 случаев;
Луганская область – 436 случаев;
Львовская область – 1154 случая;
Николаевская область – 972 случая;
Одесская область – 1816 случаев;
Полтавская область – 1257 случаев;
Ровенская область – 1012 случаев;
Сумская область – 927 случаев;
Тернопольская область – 659 случаев;
Харьковская область – 1042 случая;
Херсонская область – 584 случая;
Хмельницкая область – 1090 случаев;
Черкасская область – 822 случая;
Черновицкая область – 351 случай;
Черниговская область – 797 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
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