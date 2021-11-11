В Украине зафиксировали более 24 тыс. новых случаев COVID-19, умерли почти 700 человек
В Украине за минувшие сутки, 10 ноября, заразились коронавирусом 24 747 человек, из них 1550 - дети
Об этом передает пресс-служба Минздрава.
Так, 24 747 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 10 ноября 2021 года. В частности, заболели 1550 детей и 462 медработника.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы - 4 778 человек;
- летальных исходов - 652;
- выздоровели - 18 896 человек;
- осуществлено тестирований за сутки - 140 505 (в том числе методом ПЦР - 67 341, методом ИФА - 18 168); исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 54 996.
За все время пандемии в Украине:
- заболели - 3 155 519 человек;
- выздоровели - 2 572 738 человек;
- летальных исходов - 74 857;
- проведено ПЦР-тестирований – 15 067 107.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (2002), Днепропетровской (1999), Харьковской (1550), Одесской (1469) и Ивано-Франковской (1454) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев - 2002 случая;
Винницкая область - 712 случаев;
Волынская область - 694 случая;
Днепропетровская область - 1999 случаев;
Донецкая область - 1179 случаев;
Житомирская область - 956 случаев;
Закарпатская область - 466 случаев;
Запорожская область - 1146 случаев;
Ивано-Франковская область - 1454 случая;
Киевская область - 945 случаев;
Кировоградская область - 192 случая;
Луганская область - 394 случая;
Львовская область - 1253 случая;
Николаевская область - 903 случая;
Одесская область - 1469 случаев;
Полтавская область - 1327 случаев;
Ривненская область - 985 случаев;
Сумская область - 1174 случая;
Тернопольская область - 603 случая;
Харьковская область - 1550 случаев;
Херсонская область - 548 случаев;
Хмельницкая область - 1089 случаев;
Черкасская область - 597 случаев;
Черновицкая область - 430 случаев;
Черниговская область - 680 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
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