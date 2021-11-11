В Украине зафиксировали более 24 тыс. новых случаев COVID-19, умерли почти 700 человек

Об этом передает пресс-служба Минздрава.

Так, 24 747 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 10 ноября 2021 года. В частности, заболели 1550 детей и 462 медработника.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 4 778 человек;

летальных исходов - 652;

выздоровели - 18 896 человек;

осуществлено тестирований за сутки - 140 505 (в том числе методом ПЦР - 67 341, методом ИФА - 18 168); исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 54 996.

За все время пандемии в Украине:

заболели - 3 155 519 человек;

выздоровели - 2 572 738 человек;

летальных исходов - 74 857;

проведено ПЦР-тестирований – 15 067 107.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (2002), Днепропетровской (1999), Харьковской (1550), Одесской (1469) и Ивано-Франковской (1454) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев - 2002 случая;

Винницкая область - 712 случаев;

Волынская область - 694 случая;

Днепропетровская область - 1999 случаев;

Донецкая область - 1179 случаев;

Житомирская область - 956 случаев;

Закарпатская область - 466 случаев;

Запорожская область - 1146 случаев;

Ивано-Франковская область - 1454 случая;

Киевская область - 945 случаев;

Кировоградская область - 192 случая;

Луганская область - 394 случая;

Львовская область - 1253 случая;

Николаевская область - 903 случая;

Одесская область - 1469 случаев;

Полтавская область - 1327 случаев;

Ривненская область - 985 случаев;

Сумская область - 1174 случая;

Тернопольская область - 603 случая;

Харьковская область - 1550 случаев;

Херсонская область - 548 случаев;

Хмельницкая область - 1089 случаев;

Черкасская область - 597 случаев;

Черновицкая область - 430 случаев;

Черниговская область - 680 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

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