В Украине зафиксировали более 100 случаев экоцида и 1200 фактов негативного влияния на окружающую среду со стороны оккупантов, - Денисова

Об этом в телеграмме сообщила омбудсман Людмила Денисова .



"Сейчас зафиксировано более 100 случаев экоцида и более 1200 фактов негативного воздействия на окружающую среду (разрыв снарядов, горение лесов, химическое загрязнение и т.п.). Согласно статье 441 Уголовного кодекса Украины экоцид - массовое уничтожение растительного или животного мира, отравления а также совершение других действий, которые могут повлечь за собой экологическую катастрофу", - отметила она.



Наиболее опасными для окружающей среды являются атаки на украинские АЭС, инфраструктурные и промышленные объекты, заповедники и экосистемы, водные ресурсы. Целенаправленное уничтожение природы и загрязнение окружающей среды россиянами будут иметь долгосрочные последствия не только для Украины, но и многих стран мира.



Экоцид приводит к исчезновению флоры, вымиранию фауны, отравлению атмосферы или водным ресурсам. По словам омбудсмана, нужно ввести единый и эффективный механизм противодействия этому преступлению, ведь его влияние может распространиться на много дежрав.



"Действия РФ в Украине нарушают не только национальное, но и международное право и обычаи. В первую очередь это нарушение Устава ООН, а также части третьей статьи 38 I Протокола Женевской конвенции, которой запрещено применять методы или средства ведения военных действий, имеющих целью нанести или, как можно ожидать, нанесут широкий, долговременный и серьезный ущерб природной среде", - подчеркнула Людмила Денисова.



Она призвала Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину учесть эти факты.

Напомним, 24 февраля российские военные пытались захватить ЧАЭС.

9 марта у МАГАТЭ исчезла связь с системами мониторинга на ЧАЭС.

Впоследствии россияне превратили ЧАЭС в военную базу. Они вырыли окопы в Рыжем лесу – наиболее загрязненной радиацией части Чернобыльской зоны и начали массово жаловаться на здоровье.

31 марта российские оккупанты покинули Чернобыльскую АЭС и ее город-спутник Славутич после неудачной попытки возвести фортификационные сооружения в Рыжем лесу.

4 марта в результате российских обстрелов вспыхнул пожар на территории Запорожской атомной электростанции.

14 марта Энергоатом заявил о подрыве оккупантами боеприпасов на Запорожской АЭС.

14 апреля россияне производили укрепление на ЗАЭС, но технически станцию контролировала украинская сторона.

16 апреля в Запорожскую АЭС прибыла очередная бригада из Росатома.

25 апреля над Хмельницкой АЭС зафиксировали российские крылатые ракеты.

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