В Украине зафиксировали антирекорд случаев COVID-19: умерло более 800 человек
18988 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 9 ноября 2021 года. В частности, заболели 1183 ребенка и 426 медработников
Об этом передает пресс-служба Минздрава.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 3 107 489 человек;
- поправилось – 2 537 565 человек;
- летальных исходов – 73 390;
- проведено ПЦР-тестирование – 14 930 139.
Также за прошедшие сутки:️
- госпитализировано – 2 967 человек;
- летальных исходов – 833 (антирекорд);
- поправилось – 16 609 человек;
- осуществлено тестирований в сутки – 127 461 (в том числе методом ПЦР – 53 555, методом ИФА – 14 861);
- исследований экспресс-тестами на антиген SARS-CoV-2 – 59 045.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (2042), Одесской (1516), Львовской (1352), Харьковской (1314) областях и г. Киев (1204).
Количество заболеваний в регионах в сутки:
г. Киев – 1204 случая;
Винницкая область – 547 случаев;
Волынская область – 570 случаев;
Днепропетровская область – 2042 случая;
Донецкая область – 832 случая;
Житомирская область – 240 случаев;
Закарпатская область – 241 случай;
Запорожская область – 1021 случай;
Ивано-Франковская область – 322 случая;
Киевская область – 905 случаев;
Кировоградская область – 67 случаев;
Луганская область – 530 случаев;
Львовская область – 1352 случая;
Николаевская область – 987 случаев;
Одесская область – 1516 случаев;
Полтавская область – 1182 случая;
Ровенская область – 818 случаев;
Сумская область – 522 случая;
Тернопольская область – 386 случаев;
Харьковская область – 1314 случаев;
Херсонская область – 262 случая;
Хмельницкая область – 439 случаев;
Черкасская область – 813 случаев;
Черновицкая область – 453 случая;
Черниговская область – 423 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
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