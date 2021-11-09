В Украине зафиксировали антирекорд случаев COVID-19: умерло более 800 человек

Об этом передает пресс-служба Минздрава.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 3 107 489 человек;

поправилось – 2 537 565 человек;

летальных исходов – 73 390;

проведено ПЦР-тестирование – 14 930 139.

Также за прошедшие сутки:️

госпитализировано – 2 967 человек;

летальных исходов – 833 (антирекорд);

поправилось – 16 609 человек;

осуществлено тестирований в сутки – 127 461 (в том числе методом ПЦР – 53 555, методом ИФА – 14 861);

исследований экспресс-тестами на антиген SARS-CoV-2 – 59 045.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (2042), Одесской (1516), Львовской (1352), Харьковской (1314) областях и г. Киев (1204).



Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев – 1204 случая;

Винницкая область – 547 случаев;

Волынская область – 570 случаев;

Днепропетровская область – 2042 случая;

Донецкая область – 832 случая;

Житомирская область – 240 случаев;

Закарпатская область – 241 случай;

Запорожская область – 1021 случай;

Ивано-Франковская область – 322 случая;

Киевская область – 905 случаев;

Кировоградская область – 67 случаев;

Луганская область – 530 случаев;

Львовская область – 1352 случая;

Николаевская область – 987 случаев;

Одесская область – 1516 случаев;

Полтавская область – 1182 случая;

Ровенская область – 818 случаев;

Сумская область – 522 случая;

Тернопольская область – 386 случаев;

Харьковская область – 1314 случаев;

Херсонская область – 262 случая;

Хмельницкая область – 439 случаев;

Черкасская область – 813 случаев;

Черновицкая область – 453 случая;

Черниговская область – 423 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

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