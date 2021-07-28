В Украине зафиксировали 17 заражений штаммом "Дельта"

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.



"По состоянию на 28 июля у нас выявили 17 случаев штамма " Дельта ". Большая часть из них подтверждена методом ПЦР-диагностики, а не секвенированием. Вчера один больной умер, у него были сопутствующие заболевания", - сказал он.



По словам Кузина, случаи подтверждены в Киеве, Закарпатской и Львовской областях. Большинство больных путешествовали в РФ или другие страны. Кузин отметил, что штамм "Дельта" в Украине выявляют путем ПЦР-диагностики и секвенирования.



"ВОЗ в рамках гуманитарной помощи передала Украине 2 тыс. тест-систем для ПЦР-диагностики этого штамма. В ближайшем времени они будут распределены в регионы", - сказал замминистра.



Кузин отметил, что секвенирование проводится в Украине, а также еженедельно отправляется около 150-200 образцов в референс-лабораторию ВОЗ. Он добавил, что образцы будут направлять в лабораторию ВОЗ до конца сентября, а затем секвенирование будет проводиться на базе Центра общественного здоровья, который сможет обрабатывать около 400 образцов в неделю. Кроме этого, замминистра отметил, что у больных штаммом "Дельта" предварительно в 2,6 раза возрастает потребность в интенсивном медицинском вмешательстве.



Также имеется повышенный риск повторного инфицирования. Кузин добавил, что вакцинация защищает от тяжелого течения болезни. При этом, по словам заместителя министра, в Украине пока нет тенденции для усиления карантинных ограничений.

Напомним, что в Киеве умер первый пациент с подтвержденным штаммом коронавируса "Дельта".