В Украине зафиксировали 143 случаев Дельта-штамма COVID-19

Об этом в эфире Украинского радио заявил главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

"Сейчас официально подтвержденных 143 случая на уровне страны", - сказал Кузин.

По его словам, больше всего случаев в Волынской, Одесской, Тернопольской областях, Черновцах и г. Киеве.

Он добавил, что вакцинация защищает от "Дельты".

"Есть единичные сообщения о снижении эффективности вакцины, но это снижение не является существенное. Даже при вспышке "Дельты" в разных странах, вакцинированные люди не попадали в больницу ", - сказал Кузин.