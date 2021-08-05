В Украине зафиксировали 143 случаев Дельта-штамма COVID-19
В Украине подтверждено 143 случая заражения штаммом коронавируса Дельта
Об этом в эфире Украинского радио заявил главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.
"Сейчас официально подтвержденных 143 случая на уровне страны", - сказал Кузин.
По его словам, больше всего случаев в Волынской, Одесской, Тернопольской областях, Черновцах и г. Киеве.
Он добавил, что вакцинация защищает от "Дельты".
"Есть единичные сообщения о снижении эффективности вакцины, но это снижение не является существенное. Даже при вспышке "Дельты" в разных странах, вакцинированные люди не попадали в больницу ", - сказал Кузин.
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