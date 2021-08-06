В Украине зафиксировали 1081 новый случай COVID-19 за сутки, более полутысячи человек попали в больницы

Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения в Telegram.



Заболели - 74 ребенка и 32 медработника.



516 человек 5 августа попали в больницы, 16 человек умерли; 478 человек переболели.



С начала пандемии:

заболело - 2257478 человек;

выздоровели - 2189293 лица;

умерли - 53 065;

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За сутки больше всего случаев зарегистрировано в Киеве (164), Херсонской (95), Одесской (92), Харьковской (83) и Львовской (64) областях.