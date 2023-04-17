В Украине задокументировали более 80 тыс. военных преступлений российской армии
На 17 апреля украинские правоохранители задокументировали более 80 тысяч военных преступлений военных России на территории Украины во время полномасштабного вторжения
Об этом информирует Офис генерального прокурора .
С 24 февраля 2022 года по 17 апреля 2023 года в Украине зарегистрировано:
- 80840 военных преступлений РФ,
- 17040 преступлений против национальной безопасности нашей страны.
В частности 78 412 идентифицируют, как нарушение законов и обычаев войны, 69 – планирование, подготовка, или развязывание и ведение агрессивной войны.
Среди преступлений против национальной безопасности 8242 определили, как посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, 2248 – госизмена, 5005 коллаборационная деятельность.
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647 представителей военно-политического руководства РФ подозреваются в преступлениях в Украине.
Также по официальным данным, 1418 детей пострадали в результате агрессии российских военных, из них:
- 470 – детей погибли,
- 948 – детей получили ранения разной степени тяжести.
В прокуратуре подчеркивают, что эти данные не окончательны, ведь продолжаются активные боевые действия каждый день.
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