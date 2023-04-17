Об этом информирует Офис генерального прокурора .

С 24 февраля 2022 года по 17 апреля 2023 года в Украине зарегистрировано:

80840 военных преступлений РФ,

17040 преступлений против национальной безопасности нашей страны.

В частности 78 412 идентифицируют, как нарушение законов и обычаев войны, 69 – планирование, подготовка, или развязывание и ведение агрессивной войны.

Среди преступлений против национальной безопасности 8242 определили, как посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, 2248 – госизмена, 5005 коллаборационная деятельность.

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647 представителей военно-политического руководства РФ подозреваются в преступлениях в Украине.

Также по официальным данным, 1418 детей пострадали в результате агрессии российских военных, из них:

470 – детей погибли,

948 – детей получили ранения разной степени тяжести.

В прокуратуре подчеркивают, что эти данные не окончательны, ведь продолжаются активные боевые действия каждый день.