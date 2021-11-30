В Украине задержаны члены международной группы по наркоторговле
В Украине задержаны международные преступники, которые занимались наркобизнесом и финансовыми махинациями в странах ЕС
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Злоумышленники похищали деньги у граждан ЕС и использовали их в наркоторговле.
По предварительным подсчетам, ущерб от их деятельности составил миллионы евро.
Следствие сообщает, что преступная группа действовала в течение двух лет, а в ее состав входило 11 человек. Злоумышленники грабили банковские терминалы.
Свое последнее преступление группа преступников совершила в Нидерланлдах. Они вкладывали украденные средства в наркобизнес и обеспечили трансфер кокаина на продажу в Украине.
Кроме кокаина, они также сбывали другие наркотики.
Злоумышленников поймали во Львове при продаже 200 г кокаина на сумму 500 тыс. грн.
Трем участникам группы сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.
Во время 19 обысков во Львовской, Волынской и Одесской областях правоохранители обнаружили более 500 тыс. грн, оружие и наркотики на 1,3 млн грн.
Задержанным готовят подозрение по ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу ЭВМ, автоматизированных систем и компьютерных сетей) Уголовного кодекса Украины.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.12
Покупка 27.12Продажа 27.39
-
EUR
Покупка 30.61Продажа 31.05
- Актуальное
- Важное