В Украине задержаны члены международной группы по наркоторговле

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



Злоумышленники похищали деньги у граждан ЕС и использовали их в наркоторговле.



По предварительным подсчетам, ущерб от их деятельности составил миллионы евро.



Следствие сообщает, что преступная группа действовала в течение двух лет, а в ее состав входило 11 человек. Злоумышленники грабили банковские терминалы.



Свое последнее преступление группа преступников совершила в Нидерланлдах. Они вкладывали украденные средства в наркобизнес и обеспечили трансфер кокаина на продажу в Украине.



Кроме кокаина, они также сбывали другие наркотики.



Злоумышленников поймали во Львове при продаже 200 г кокаина на сумму 500 тыс. грн.



Трем участникам группы сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.



Во время 19 обысков во Львовской, Волынской и Одесской областях правоохранители обнаружили более 500 тыс. грн, оружие и наркотики на 1,3 млн грн.



Задержанным готовят подозрение по ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу ЭВМ, автоматизированных систем и компьютерных сетей) Уголовного кодекса Украины.

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