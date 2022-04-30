В Украине задержан один из самых известных воров в законе, тесно сотрудничавший с криминалитетом России
Полицейские 29 апреля задержали "вора в законе" по прозвищу "Витя Пан", а также двух криминальных авторитетов
Об этом сообщил Департамент стратегических расследований Национальной полиции.
Правоохранители уточнили, что обнаружили местонахождение "Вити Пана" во время расследования связей криминалитета в Украине с Россией. По месту его жительства они вышли и на два других криминальных авторитета.
"Вор в законе" находится в международном розыске за организацию преступного сообщества на территории РФ. Он также находится в санкционном списке, утвержденном Советом национальной безопасности и обороны в мае 2021 года.
Один из задержанных криминальных авторитетов, утверждают в Нацполиции, был "смотрящим" за Курской областью РФ. Он, а также его доверенное лицо разыскиваются по подозрению в похищении человека.
Правоохранители пытаются привлечь задержанных представителей криминалитета к ответственности по украинскому законодательству.
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