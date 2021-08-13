В Украине задержали гражданина Турции, которого разыскивали за убийство

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.



По информации правоохранителей, иностранец находится в международном розыске. Он разыскивался у себя на родине за совершение убийства.



Согласно законодательству Турецкой Республики, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 16 лет.



Сейчас решается вопрос об экстрадиции фигуранта в страну происхождения.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb