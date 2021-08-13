В Украине задержали гражданина Турции, которого разыскивали за убийство
Сотрудники Департамента миграционной полиции обнаружили 53-летнего гражданина Турции, который находился на территории Украины с нарушением миграционного законодательства
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
По информации правоохранителей, иностранец находится в международном розыске. Он разыскивался у себя на родине за совершение убийства.
Согласно законодательству Турецкой Республики, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 16 лет.
Сейчас решается вопрос об экстрадиции фигуранта в страну происхождения.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.64
Покупка 26.64Продажа 26.86
-
EUR
Покупка 31.21Продажа 31.59
- Актуальное
- Важное