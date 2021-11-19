В Украине задержали экс-главаря "спецподразделения МГБ ЛНР"

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Он возглавлял боевую тактическую группу в составе отдельной бригады спецназначения "Одесса" так называемого МГБ ЛНР и принимал участие в захвате Луганского аэропорта, банков и жилья мирных жителей.



Также задержанный координировал поиск и задержание граждан с проукраинскими взглядами в ОРЛО, налаживал взаимодействие наемников с российскими кураторами.

Из-за ссоры с другими главарями незаконных группировок оккупантов он бежал в РФ.

Боевика подозревают в совершении преступлений по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины.

Задержанному избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

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