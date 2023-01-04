Об этом в интервью Укринформу рассказала заместитель директора по перинатологии ГУ "Институт педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины" Татьяна Знаменская.

"С началом активных боевых действий в государстве на протяжении 9 месяцев войны врачи фиксируют, что общее количество родов уменьшилось и составляет 152 тыс., на 36 тыс. меньше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. В первые месяцы полномасштабного вторжения РФ отмечалось снижение количества родов в результате перемещения беременных женщин в более безопасные места за пределами Украины, затем постепенно семьи возвращались домой, адаптировались к условиям военного положения. Женщины хотят рожать дома, поскольку качество медицинской помощи роженицам в Украине на высоком уровне", - сказала Знаменская.

В то же время увеличилось количество преждевременных родов – более 9 тысяч, что на 2 тыс. больше, чем за аналогичный период 2021 года. Не учтены данные из Луганской и Херсонской областей, временно захваченных рашистами.

Специалист отметила, что в настоящее время из-за перемещения большого количества населения в безопасные регионы на западе выросла нагрузка на медучреждения Луцка, Львова, Ивано-Франковска, Тернополя и Ужгорода.

"Только в Луцке за девять месяцев произошло 7 000 родов, во Львовской области - 14 000. До войны - всего 1500 - 2000. Во Львове сейчас 250 женщин, которым нужно специфическое медицинское сопровождение. Они будут рожать у нас, потому что имеют сложные патологии и без качественной помощи могут получить тяжелые осложнения в родах. Разумеется, помощь нужна будет и их новорожденным детям. В эти регионы поехали врачи из Донецка, Луганска. Это позволит нам расширить отделения, дать рабочие места и оказывать качественную медицинскую помощь", – отметила Знаменская.

В этих городах нужно разворачивать дополнительные реанимационные места. Если раньше в реанимации было 9 мест, то сейчас их нужно 18. Заместитель директора подчеркнула, что это дорого, поэтому стоит задача найти средства и развернуть дополнительные места. Также необходимо закупить оборудование в прифронтовые регионы – Николаев, Одесса, Запорожье и Сумы.

В Украине действует 19 перинатальных центров, которые на 80% оснащены новейшим оборудованием, функционируют 114 отделений интенсивной терапии новорожденных.

10 декабря 2022 года рашисты били по родильному отделению больницы в Херсоне. Также 27 декабря российские оккупационные войска снова открыли огонь по родильному отделению больницы в городе Херсоне.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что, по его мнению, из-за веерных отключений в Украине увеличится рождаемость, ведь это "лучшее время, чтобы заниматься любовью и радоваться жизни".

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