Об этом информирует МВД Украины .

"Всего с начала широкомасштабного военного вторжения Российской Федерации на территории Украины обезврежено 311 044 взрывоопасных предмета и 2891 кг взрывчатого вещества", – пишет пресс-служба.

Сообщается, что также пиротехники обезвредили 2156 авиационных бомб и обследовали около 77295 гектаров площади.

В частности, в течение суток, 29 декабря, спасатели выполнили 116 задач по разминированию на территории площадью 51 гектар. Обезвредили 261 взрывоопасный предмет.

Чаще пиротехники работали на Харьковщине – 13879 раз, Киевщине – 7075, Черниговщине – 4312, Донецкой – 3268, Николаевщине – 2627, Сумщине – 1683, Херсонщине – 1588 и Черкасчине – 1077.

В случае обнаружения подозрительного предмета или взрывчатки сразу следует сообщить об этом ГСЧС по телефону 101.

Категорически запрещено:

касаться предмета и передвигать его;

пользоваться средствами радиосвязи, мобильными телефонами (они могут спровоцировать взрыв);

заливать его жидкостями, засыпать грунтом или чем его накрывать;

касаться подозрительного устройства и осуществлять на него звуковое, световое, тепловое или механическое воздействие, ведь практически все взрывчатые вещества ядовиты и чувствительны к механическим, звуковым воздействиям и нагреву.

28 декабря в ГУ ГСЧС Украины сообщили , что в Харьковской области, на протяжении 27 декабря пиротехники провели обследование около 6,2 га территории и 5,7 километра линий электропередачи. Саперы обнаружили и обезвредили 103 вражеских мин, взрывчатки и боеприпасов. К работам привлекали 86 спасателей и 34 единицы техники.

В тот день в лесу Харьковской области двое мирных жителей подорвались на взрывном устройстве. Отец с сыном шли на рыбалку.

30 декабря на территории Киевской области будет проходить тренировка украинских саперов. Мирных жителей предупреждают о звуках взрывов.

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